Опубликовано расписание матчей женской сборной России в олимпийской квалификации

Со 2 по 4 августа в Калининграде пройдёт олимпийский квалификационный турнир с участием женских сборных России, Южной Кореи, Мексики и Канады. По итогам однокругового соревнования путёвку на Игры-2020 в Токио получит только лучший из этого квартета.
На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола опубликовано расписание матчей квалификации.
2 августа
17:00 мск. Южная Корея – Канада.
20:00. Россия – Мексика.
3 августа
17:00. Южная Корея – Мексика.
20:00. Россия – Канада.
4 августа
17:00. Мексика – Канада.
20:00. Россия – Южная Корея.
В январе 2020 года в каждой из географических континентальных зон Международной федерации волейбола будут проведены турниры второго раунда олимпийского отбора.
Волейбольный турнир женских команд на Олимпиаде-2020 пройдёт с 26 июля по 9 августа.
- 31 июля 2019
-
10:20
-
09:06
- 30 июля 2019
-
16:09
-
15:08
-
14:45
-
13:17
-
12:09
-
11:42
-
11:34
-
11:02
-
10:55
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:00
- 29 июля 2019
-
20:33
-
18:08
-
17:05
-
16:03
-
15:01
-
14:09
-
13:13
-
12:10
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:05
-
09:39
-
08:44
-
08:33
-
08:28
-
08:19
-
08:13
-
08:09
-
08:02