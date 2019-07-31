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Опубликовано расписание матчей женской сборной России в олимпийской квалификации

Опубликовано расписание матчей женской сборной России в олимпийской квалификации
Волейбол / Сборная России 0

Со 2 по 4 августа в Калининграде пройдёт олимпийский квалификационный турнир с участием женских сборных России, Южной Кореи, Мексики и Канады. По итогам однокругового соревнования путёвку на Игры-2020 в Токио получит только лучший из этого квартета.

На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола опубликовано расписание матчей квалификации.

2 августа
17:00 мск. Южная Корея – Канада.
20:00. Россия – Мексика.

3 августа
17:00. Южная Корея – Мексика.
20:00. Россия – Канада.

4 августа
17:00. Мексика – Канада.
20:00. Россия – Южная Корея.

В январе 2020 года в каждой из географических континентальных зон Международной федерации волейбола будут проведены турниры второго раунда олимпийского отбора.

Волейбольный турнир женских команд на Олимпиаде-2020 пройдёт с 26 июля по 9 августа.

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