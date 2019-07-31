Яковлев рассказал об особенностях домашней арены питерского «Зенита»

Блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Иван Яковлев поделился впечатлениями от «Сибур Арены», на которой команда проводит домашние матчи.

«Из особенностей данной арены могу сказать, что на ней очень уютно и приятно играть. С площадки не создаётся впечатления, что зал огромный. Очень хорошо настроен игровой свет, который не слепит во время матчей. Так что мне очень понравилось выступать в КСК «Сибур Арена». Уже после первого опробования все опасения ушли, так как зал действительно очень хорошо подходит для волейбола.

Атмосфера внутри арены на протяжении игр шикарная, огромное число питерских болельщиков болеют за свою команду, всячески её поддерживают. Это очень круто, в такой атмосфере приятно играть! Надеюсь, в этом сезоне зрителей на играх будет ещё больше и они будут помогать «Зениту» добывать победы», — цитирует Яковлева официальный сайт клуба.

В победном для сборной России розыгрыше Лиги наций 2019 года он был признан лучшим блокирующим.