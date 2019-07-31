Пясковский: у «Югры-Самотлор» нет времени раскачиваться

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский рассказал о начале подготовки к сезону.
«Настроение великолепное! Долгожданное начало подготовки к новому сезону! Новые задачи и цели! Видно, что ребята — и «старички», и новички — хорошо отдохнули и настроены на работу, полны сил и эмоций. Ребята готовились. Они – профессионалы. Во время отпуска все получили индивидуальные задания. Восстановительный период они прошли самостоятельно. Сейчас начинаем полноценную работу. Нет времени раскачиваться!
Сейчас работаем в Нижневартовске. Укрепляем своё здоровье с помощью ОФП, позже перейдём к работе с мячами. Перед первым туром Кубка России планируем выступить в турнире. Есть несколько вариантов. Выбираем более интересный и удобный для себя.
Доволен ли новичками? С каждым поговорили. Все ребята амбициозные и проявляют желание играть в Суперлиге. Мы им такую возможность предоставим. У нас в клубе есть кому и с кем работать. Подключим ребят из Молодёжной лиги. Для тренировочного процесса ущерба не будет», — цитирует Пясковского официальный сайт клуба.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге.
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