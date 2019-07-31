Российские пары проиграли в первом туре этапа Мирового тура в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». В первом туре группового этапа россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли бразильянкам Агате и Дуде со счётом 0:2 (18:21, 21:23).

Во втором туре россиянки сыграют со швейцарками Анук Верге-Депре и Йоаной Хайдрих.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина уступили представительницам Польши Кинге Войташик и Катаржине Коциолек — 0:2 (17:21, 14:21).

Следующими соперницами Надежды и Светланы будут голландки Марлин Рамонд-ван Йерсель и Джой Стуббе.

В мужском турнире выступят три российские пары: чемпионаты мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив.