Российские пары проиграли в первом туре этапа Мирового тура в Вене
В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». В первом туре группового этапа россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли бразильянкам Агате и Дуде со счётом 0:2 (18:21, 21:23).
Во втором туре россиянки сыграют со швейцарками Анук Верге-Депре и Йоаной Хайдрих.
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина уступили представительницам Польши Кинге Войташик и Катаржине Коциолек — 0:2 (17:21, 14:21).
Следующими соперницами Надежды и Светланы будут голландки Марлин Рамонд-ван Йерсель и Джой Стуббе.
В мужском турнире выступят три российские пары: чемпионаты мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив.
Дабижа и Рудых вышли в основную сетку мэйджора в Вене
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