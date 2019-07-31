Источник: Филиппов станет игроком санкт-петербургского «Зенита»

Блокирующий сборной России Игорь Филиппов подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает «Спорт Бизнес Online». 28-летний волейболист ранее выступал за «Ярославич», московское «Динамо» и уфимский «Урал». В составе столичного клуба Игорь стал победителем Кубка ЕКВ 2015 года.

За сборную России Филиппов провёл 26 матчей и стал двукратным победителем Лиги наций (2018, 2019). Со студенческой сборной Игорь победил на Универсиаде 2015 года.

Ранее состав «Зенита» пополнил волейболист новоуренгойского «Факела» Иван Яковлев, который был признан лучшим блокирующим прошедшего розыгрыша Лиги наций.

Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России и завоевали путёвку в Кубок ЕКВ.