Папазов: давно мечтал попробовать свои силы в Суперлиге

Диагональный Виталий Папазов поделился впечатлениями от перехода в нижневартовскую «Югру-Самотлор». 27-летний волейболист является воспитанником белгородского «Белогорья». Профессиональную карьеру он начал в родной команде в 2011 году. Виталий также выступал за «Нову», «Дагестан», «Павлодар» (Казахстан), «Локомотив-Изумруд».



«Раньше в Нижневартовск приезжал лишь однажды – с новокуйбышевской «Новой». Мы тогда играли в Высшей лиге «А». Ничего с той поездки в памяти не отложилось, давно было, запомнился только зал. Впечатления очень приятные. Команда хорошая, коллектив прекрасный, организация на высшем уровне. Хочется играть с максимальной самоотдачей.



Давно мечтал попробовать свои силы в Суперлиге. Можно сказать, с детства. «Самотлор» оказался лучшим вариантом, и ещё на фазе переговоров почувствовал хорошее отношение к себе со стороны руководства.

Предыдущий сезон в «Локомотиве-Изумруд» сложился вполне удачно. Вошли в тройку. Хотя для «Изумруда» любое место, кроме первого, – это неудача. Тем не менее в целом сезоном доволен. Он дал мне возможность попасть в Суперлигу. Игра шла. Нагрузка в команде была большая, но я старался оправдать ожидания», — цитирует Папазова официальный сайт клуба.

Виталий также рассказал о предстоящей конкуренции за место в составе с австралийцем Линкольном Уильямсом.

«Попытаюсь доказать себе и остальным, что могу составить конкуренцию даже таким людям. Чемпионат продолжительный, серьёзный, думаю, шансы себя проявить у меня обязательно появятся, и я по максимуму буду их использовать», — сказал Папазов.