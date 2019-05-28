«Югра-Самотлор» подписала контракт с диагональным Папазовым

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании двухлетнего контракта с диагональным Виталием Папазовым. 27-летний волейболист является воспитанником белгородского «Белогорья». Профессиональную карьеру он начал в родной команде в 2011 году.
Виталий также выступал за «Нову», «Дагестан», «Павлодар» (Казахстан), «Локомотив-Изумруд».
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.
Ранее стало известно, что команду покинули связующий Юрий Синица, диагональные Линкольн Уильямс и Владимир Якимов, блокирующий Владимир Чивель, доигровщики Дмитрий Леонтьев, Кирилл Костыленко и Александр Петров, а также либеро Артём Борисенко.
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