В Екатеринбурге заложили первый камень в основание Академии имени Карполя

Сегодня, 1 августа, в Екатеринбурге состоялась закладка первого камня в основание Академии волейбола имени главного тренер «Уралочки-НТМК» Николая Карполя, сообщает ЕТВ.
Фото доступно в «инстаграме» etv_ekb.
«Это первый объект, который мы закладываем к Универсиаде. Она станет не только тренировочной площадкой, тут будут проходить групповые турниры», — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. На строительство академии Карполя будет потрачен 421 млн рублей. Ожидается, что объект будет готов к ноябрю 2020 года.
Ранее сообщалось, что проект был согласован ещё в 2016 году, но строительство долгое время не начиналось.
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