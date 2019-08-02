Источник: Туомас Саммельвуо возглавит питерский «Зенит»

Главный тренер мужской сборной России и кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо расторгнет контракт с клубом и возглавит санкт-петербургский «Зенит», сообщает «Горобзор». Финский специалист работает с кемеровским клубом с сезона-2016/17. В январе 2017 года соглашение с ним было продлено на пять лет.
В минувшем сезоне «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России.
В марте 2019 года специалист был назначен главным тренером сборной России. Под его руководством команда второй год подряд выиграла Лигу наций. Его контракт с национальной командой рассчитан на два года, до окончания Олимпиады в Токио.
9-11 августа мужская сборная России в Санкт-Петербурге сыграет в олимпийской квалификации. Соперниками подопечных Саммельвуо будут команды Мексики, Кубы и Ирана.
Санкт-петербургский «Зенит» под руководством Александра Климкина занял четвёртое место в Суперлиге.
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