«Пляжники» Лямин и Мыськив проиграли на старте плей-офф мэйджора в Вене
В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в первом раунде плей-офф проиграли голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту со счётом 0:2 (16:21, 15:21).
Позднее свой матч стартового раунда плей-офф проведут россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков. Их соперниками будут американцы Джейкоб Гибб и Тэйлор Крэбб.
Со второго раунда в борьбу вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
По итогам группового этапа обе женские пары из России — Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — выбыли из борьбы за награды. Турнир в столице Австрии завершится 4 августа.
Чемпионы мира Красильников и Стояновский победили на старте мэйджора в Вене
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