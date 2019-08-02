«Пляжники» Лямин и Мыськив проиграли на старте плей-офф мэйджора в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в первом раунде плей-офф проиграли голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту со счётом 0:2 (16:21, 15:21).

Позднее свой матч стартового раунда плей-офф проведут россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков. Их соперниками будут американцы Джейкоб Гибб и Тэйлор Крэбб.

Со второго раунда в борьбу вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

По итогам группового этапа обе женские пары из России — Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — выбыли из борьбы за награды. Турнир в столице Австрии завершится 4 августа.