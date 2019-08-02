Алексеенко: задача краснодарского «Динамо» — вернуться в число лидеров

Первый заместитель губернатора Краснодарского края, президент Федерации волейбола Краснодарского края Андрей Алексеенко посетил открытую тренировку женского волейбольного клуба «Динамо». Он поздравил игроков краснодарской команды, завоевавших медали на международных соревнованиях.

В составе молодёжной сборной России бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Екатерина Пипунырова, Есения Мишагина и Ольга Зверева. Золото Универсиады выиграли Ольга Зубарева и Ангелина Сперскайте.

«Вы – наша гордость. Благодаря вам и вашим успехам о Краснодарском крае знают во всём мире. Мы поддерживаем развитие волейбола на Кубани. Сейчас перед клубом «Динамо» поставлена серьёзная и амбициозная задача – вернуться в число лидеров российского волейбола. Уверен, вам по силам её решить.



Очень важно, что сейчас костяк состава «Динамо» состоит из воспитанниц краснодарского волейбола. Это одна из главных задач, которую мы несколько лет назад поставили перед руководством клуба. Сейчас необходимо вернуть на трибуны болельщиков, поклонников волейбола и вообще всех, кто любит спорт. Думаю, «Динамо» своей яркой игрой и результатами нам в этом поможет. А краевой и городской власти необходимо сделать большой шаг вперёд и запустить в Краснодаре Академию волейбола, которую должна возглавить наша прославленная двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Любовь Соколова», — цитирует Алексеенко официальный сайт клуба.