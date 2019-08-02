Кузнецов: работать дома — это счастье

Центральный блокирующий Леонид Кузнецов поделился впечатлениями от возвращения в уфимский «Урал». В минувшем сезоне 35-летний волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В прошедшем чемпионате России он сыграл в 26 матчах и набрал 181 очко, став пятым по результативности игроком команды. Ранее Кузнецов уже играл за уфимский клуб (2001-2010, 2013-2016).

«Должен сказать, что это счастье – работать дома. То, что происходит у нас сейчас на тренировках, – хорошая энергия, положительная энергия, правильная работа.

Новый тренер по ОФП Сергей Павлюченко? Я не знаю его слабых сторон, это большой профессионал. У нас вообще подобралась отличная тренерская бригада. Весь клуб нацелен на результат. Ничего тяжёлого нет, вся работа в удовольствие, поэтому трудностей не замечаем», — цитирует Кузнецова официальный сайт клуба.