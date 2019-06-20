Леонид Кузнецов подписал контракт с «Уралом»

Уфимский «Урал» на своём официальном сайте подтвердил подписание двухлетнего контракта с блокирующим Леонидом Кузнецовым.
В минувшем сезоне 35-летний волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В прошедшем чемпионате России он сыграл в 26 матчах и набрал 181 очко, став пятым по результативности игроком команды.
Ранее Кузнецов уже играл за уфимский клуб (2001-2010, 2013-2016). Также он выступал за краснодарское «Динамо» (2010-2012, 2016/17) и белгородское «Белогорье» (2012/13). С «Белогорьем» он выиграл чемпионат России и Кубок страны.
Леонид был капитаном «Урала» в сезонах-2014/15 и 2015/16. Он является рекордсмен клуба по количеству результативных блоков (308).
Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.
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