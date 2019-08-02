Российские волейболистки с победы стартовали в олимпийской квалификации

Женская сборная России по волейболу одержала первую победу в мировой олимпийской квалификации. В матче первого тура в группе Е, которая соревнуется в калининградском дворце спорта «Янтарный», подопечные Вадима Панкова нанесли поражение команде Мексики со счётом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24).

Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, набравшая 12 очков. 9 очков принесла команде Ксения Парубец. Отметим, что из стартового состава весь матч провели только Гончарова, Ирина Воронкова и Евгения Старцева.

Ранее в группе Е сборная Южной Кореи обыграла канадских волейболисток со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22). 3 августа сборная России сыграет с командой Канады.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио — 2020 получит только лучший из этого квартета. Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия

Женщины. Группа Е. Первый тур

Россия – Мексика – 3:0 (25:13, 25:8, 26:24).