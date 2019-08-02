Панков: беспокоит, что между игроками первой и второй шестёрки серьёзная разница

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу в стартовом матче олимпийской квалификации с Мексикой (3:0).

«Игра понравилась, два первых сета провели хорошо. Да, столкнулись с некоторыми сложностями в третьей партии. Но надо учесть, что в третьей партии играли девочки из второй шестёрки. Неплохо вошла в игру Романова, понравилась Лазаренко. Но и ошибки были. Удержался от соблазна вновь выпустить игроков стартового состава, и в итоге мы справились с ситуацией, выиграли сет. С другой стороны, беспокоит ситуация, что между игроками первой и второй шестёрки всё-таки есть серьёзная разница в игре. Что касается следующего матча, с Канадой, то я видел игру этой команды с Кореей. Канадки солидно выглядели, произвели хорошее впечатление. Нас ждёт в субботу сложная игра», — приводит слова Панкова пресс-служба калининградского «Локомотива».