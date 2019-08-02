Воронкова: сборная Мексики не показала ту игру, к которой мы готовились
Доигровщица сборной России по волейболу Ирина Воронкова прокомментировала победу в стартовом матче олимпийской квалификации с Мексикой (3:0).
«Сборная Мексики не показала ту игру, к которой мы готовились. Поэтому у нас появилась возможность отрабатывать какие-то свои комбинации. Единственное, что заставило поволноваться, так это концовка третьей партии, но и здесь девочки справились. Я уже смотрела на эту ситуации со стороны и немного переживала. И ещё огромное спасибо зрителям. Очень люблю калининградских болельщиков. Они создают неповторимую атмосферу в зале, очень сильно нам помогают», — приводит слова Воронковой пресс-служба калининградского «Локомотива».
3 августа сборная России встретится с командой Канады.
Российские волейболистки с победы стартовали в олимпийской квалификации
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