Макрогузова и Холомина выиграли первый матч на ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу в стартовом поединке группы H на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.



Макрогузова и Холомина одолели украинок Диану Лунину и Марину Самодай со счётом 21:10, 14:21, 15:6. В другом матче группы представительницы Испании Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо переиграли соотечественниц Анхелу Лобато Эрреро и Амаранту Фернандес Наварро.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.