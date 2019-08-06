Наставник женской сборной Бразилии по волейболу покинет пост после ОИ-2020
Главный тренер женской сборной Бразилии по волейболу Жозе Роберто Гимараеш отметил, что уйдёт в отставку после окончания Олимпийских игр—2020 в Токио (Япония).
Гимараеш занимает пост с 2003 года. Под руководством 65-летнего специалиста команда выигрывала волейбольные турниры на ОИ в Пекине и Лондоне. В 1992 году Гимараеш одержал победу на Играх в Барселоне с мужской сборной.
«Безусловно, следующая Олимпиада будет последней. Я в женской сборной уже 16 лет, пришло время другого специалиста. У нас замечательное поколение перспективных игроков. Хочу, чтобы сборную возглавил тренер клуба „Прайя“ Паулу Коко, однако окончательное решение примет конфедерация волейбола страны», — приводит слова Гимараеша SporTV.
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