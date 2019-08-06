Российские «пляжники» Горбенко и Лихолетов проиграли стартовый матч ЧЕ в Москве

Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов проиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. Они уступили итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи в двух партиях — 16:21, 17:21.

Следующий Горбенко и Лихолетов сыграют завтра, 7 августа, с парой из Нидерландов Александр Брауэр/Роберт Меувсен.

Ранее в стартовых матчах своих групп поражение потерпели ещё две российские пары. Максим Худяков и Игорь Величко проиграли представителям Италии Энрико Росси и Адриану Карамбуле со счётом 14:21, 16:21. Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу — 17:21, 10:21.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.