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Бочарова и Воронина вышли в 1/8 финала домашнего ЧЕ по пляжному волейболу

Бочарова и Воронина вышли в 1/8 финала домашнего ЧЕ по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Мария Бочарова и Мария Воронина заняли первое место в группе С и вышли во второй раунд плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

Российские «пляжницы» сегодня, 8 августа, обыграли дуэт из Чехии Мартина Боннерова/Мартина Майкснерова со счётом 21:13, 18:21, 15:12.

Бочарова и Воронина выиграли все три матча на групповом этапе и вышли с первого места в 1/8 финала.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

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