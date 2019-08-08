Бочарова и Воронина вышли в 1/8 финала домашнего ЧЕ по пляжному волейболу
Мария Бочарова и Мария Воронина заняли первое место в группе С и вышли во второй раунд плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Российские «пляжницы» сегодня, 8 августа, обыграли дуэт из Чехии Мартина Боннерова/Мартина Майкснерова со счётом 21:13, 18:21, 15:12.
Бочарова и Воронина выиграли все три матча на групповом этапе и вышли с первого места в 1/8 финала.
Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.
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