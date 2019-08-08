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Антонов назначен старшим тренером новосибирского «Локомотива»

Антонов назначен старшим тренером новосибирского «Локомотива»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Ярослав Антонов стал ассистентом главного тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова.

В ходе прошлого сезона Антонов покинул уфимский «Урал» после отставки Даниэле Баньоли.

«Мы с Пламеном сразу нашли взаимопонимание. Оно у нас было, ещё когда мы с ним говорили по телефону, обговаривали многие вещи. Когда между тренерами есть взаимопонимание, это очень важно. Могу высказать ему своё видение, правильное оно будет или нет, вопрос другой, потому что всё-таки решает всё главный тренер. Но собраться и обсудить многие вещи – большое дело», – приводит слова Антонова официальный сайт «Локомотива».

В чемпионате России-2018/19 «Локомотив» занял пятое место и должен был сыграть в Кубке вызова, но получил специальное приглашение в Кубок ЕКВ.

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