Норвежцы Мол и Сёрум стали полуфиналистами ЧЕ по пляжному волейболу

Норвежские волейболисты Андерс Мол и Кристиан Сёрум пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В четвертьфинале они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера со счётом 21:17, 21:15.

Ранее полуфиналистами турнира стали представители Польши Пётр Кантор и Бартош Лосяк.

Полуфиналы, финальный поединок и матч за третье место состоятся завтра, 11 августа.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Мол и Сёрум являются действующими победителями европейского первенства. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа.