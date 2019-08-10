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Норвежцы Мол и Сёрум стали полуфиналистами ЧЕ по пляжному волейболу

Норвежцы Мол и Сёрум стали полуфиналистами ЧЕ по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Норвежские волейболисты Андерс Мол и Кристиан Сёрум пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В четвертьфинале они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера со счётом 21:17, 21:15.

Ранее полуфиналистами турнира стали представители Польши Пётр Кантор и Бартош Лосяк.

Полуфиналы, финальный поединок и матч за третье место состоятся завтра, 11 августа.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Мол и Сёрум являются действующими победителями европейского первенства. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа.

Поляки Кантор и Лосяк вышли в 1/2 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу
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