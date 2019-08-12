Волейболист Мусэрский не доиграл матч со сборной Ирана из-за травмы

Блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский прокомментировал победу над Ираном со счётом 3:0, которая позволила команде пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио.



При счёте 11:13 во второй партии Мусэрский был заменён на Артёма Вольвича.

«Радость и только – задача выполнена, теперь ждём Токио. Весь матч был ровный и напряжённый. Все прекрасно понимают, что стояло на кону. Иран, естественно, не хотел сдаваться ни при каких обстоятельствах. Они играли до конца, боролись. Это было видно, мы это чувствовали. Мы и что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае. Поэтому на протяжении всей игры было напряжение.



Почему покинул площадку во второй партии? Травма. Было время на реабилитацию после операции, я восстанавливался. Вынужден признать, что не до конца ещё набрал те кондиции, которые хотел бы. Определённый уровень, уверенность на площадке – всё это было, но есть ещё над чем работать. Надеюсь, к чемпионату Европы подойду уже в оптимальной форме», – цитирует Мусэрского «Матч ТВ».