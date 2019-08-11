Россия это сделала! Наши волейболисты смели всех и прорвались на Олимпиаду

Мужская сборная России по волейболу сыграет на Олимпийских играх в Токио. Сомнений в этом почти и не было, но важно было завоевать путёвку на Игры-2020 с первой попытки. Российские волейболисты сделали то, что неделей раньше удалось волейболисткам. И без такой нервотрёпки. В ключевом матче россияне выиграли в трёх сетах.

Саммельвуо удивлял, Колакович скандалил

То, что было в матчах с Мексикой и Кубой как для россиянин, так и для иранцев стало только разминкой. Когда только стал известен состав отборочной группы «Е», было понятно, что всё решится в очном матче между фаворитами.

Но если главный тренер сборной Ирана серб Игор Колакович ничем не удивил, выставив ожидаемый состав, то наставник россиянин Туомас Саммельвуо предпочёл смешанный вариант. И не тот, что играл с Мексикой, и не тот, что начинал с Кубой и феерил в Лиге наций.

Если с доигровщиками вопросов не было и быть не могло – Егор Клюка и Дмитрий Волков, как и с блокирующим Ильясом Куркаевым и либеро Валентином Голубевым, то вот с диагональным, связующим и ещё одним блокирующим могли быть варианты. В итоге Саммельвуо остановился на Викторе Полетаеве, Дмитрии Мусэрском и Александре Бутько.

Эти парни просто шикарно начали матч: Клюка набрал очко в атаке, Бутько эйсом, потом Клюка вновь в атаке после того, как соперники сумели поднять мяч после мощного удара Полетаева. Но Иран и не думал сдаваться. В составе иранской команды выделялся диагональный Амир Гафур, которого наши никак не могли закрыть. Да ещё и подача у него летела просто здорово.

Иран даже вышел вперёд к первому техническому, но после перерыва вновь отлично в атаке сыграл Клюка, потом Куркаев после убойной подачи Мусэрского вколотил переходящий мяч в площадку.

А при счёте 10:10 случился ключевой момент партии. Ситуация действительно была спорная – судьи сходу не могли определить, было ли два касания у игрока сборной Ирана, или мяч коснулся рук наших блокирующих. В итоге решение было принято в пользу сборной России, чем иранцы и их главных тренер оказались жутко недовольны.

За споры сборная Ирана получила жёлтую карточку, а весь настрой команды Игора Колаковича как-то испарился. У нас разыгрался Полетаев, а у них затих Гафур. Связующий сборной Ирана Маруф грузил своего диагонального передачами, но результат был далеко не тем, что в начале сета. Гафур совсем сник, когда его отловили классным блоком.

Наши парни блестяще провели концовку первой партии. Бутько и Клюка выбивали соперника с приёма своими подачами, позволяя блоку проявить себя во всей красе. 25:19.

Куба рядом. России пришлось помучиться перед главной битвой за Олимпиаду Российские волейболисты с трудом вытащили две сумасшедшие концовки в матче с Кубой. До путёвки на Олимпиаду остался один шаг.

Полёт Бутько и замена Мусэрского

Второй сет начался с быстрого обмена набранными очками и фантастического розыгрыша, в котором Бутько в красивом полёте спас мёртвый мяч, а Волков в сложнейшей ситуации решился на атаку.

Этот подвиг зарядил нашу команду позитивными эмоциями, и к первому техническому сборная России вела два очка. Отличился в этот момент Мусэрский, который сначала не смог забить в атаке, но тут же всё исправил результативным блоком. А затем продемонстрировал убойную подачу.

Однако Иран после перерыва перехватил инициативу. Гафур на подаче выбивал наших с приёма, а Сайед, который на самом деле Сайед Мохаммад Мусави Эраги, царил у сетки. И блокировал, и первым темпом атаковал. При счёте 10:13 Саммельвуо взял тайм-аут, чтобы успокоить свою команду и сбить соперника с набранного темпа.

А ещё заменил Мусэрского на Артёма Вольвича. Видимо, Дмитрий пока не готов физически выдерживать весь матч. Да и не сказать, чтобы он как-то выделялся.

После тайм-аута наши устроили погоню. Некоторое время игра шла мяч в мяч. Полетаев отметился эйсом, Клюка – красивейшим пайпом.

Ко второму техническому сборная России вышла вперёд в счёте и преимущество уже не упустила. Полетаев заработал сетболы очередным эйсом, но соперники два из трёх смогли отыграть. Маруф чудесно и сам атаковал, сумев протолкнуть мяч в площадку в сложной ситуации, и в край атаки отпасовал в тяжёлой ситуации. Однако Вольвич снял все вопросы после отличного приёма и шикарной быстрой передачи Бутько. 25:23.

Играют все! Российские волейболисты разгромили мексиканцев Три сета. Чуть больше часа. Подавляющее преимущество. Интересно, наши парни разогреться успели?

Перелом и победа

Третья партия началась с розыгрыша, в котором четыре раза подряд Бутько отдавал мяч на Клюку. И четыре раза наш доигровщик не смог добить мяч до площадки. Правда, после четвёртого удара Клюки Саммельвуо прервал игру челленджем на касание блока. Ошибки у Ирана не было, и сборная России осталась без одного видеопросмотра.

Но в следующей атаке Бутько вновь отдал на Клюку, тот забил, а потом наши очень уверенно стали уходить в отрыв. 8:5 к техническому, подача, блок, приём – всё было на высочайшем уровне.

В этот момент российские волейболисты несколько расслабились, начали допускать невынужденные ошибки. Да и соперник заиграл просто здорово. Не только четыре мяча преимущества мгновенно испарились, но Иран вышел вперёд с брейком. Маруф, Гафур и Сайед играли просто здорово.

Временное оцепенение стряхнул с команды Волков. Дмитрий и в атаке сыграл прекрасно, а затем один в один закрыл блоком Гафура. Почти достали и тут же вновь упустили соперника аж на три очка. Саммельвуо использовал тайм-аут, после которого наши вновь достали сборную Ирана. Один из самых красивых моментов матча был, когда Куркаев отловил Сайеда блоком у сетки.

Бутько и Гафур по очереди ошиблись на подаче, но зато Клюка подал эйс на заказ! Однако в следующем розыгрыше Волков коснулся сетки. Вновь равенство. И тут ошибся на подаче Пурия Фаязи – матчбол. Куркаев подал сложный планер, право на решающую атаку Маруф отдал Гафуру, а тот отправил мяч в антенну. 25:23!

Сборная России поедет на Олимпиаду, а у Ирана будет ещё один шанс пробиться в Токио на континентальном отборе.

Россия будет представлена на Играх-2020 и мужской, и женской волейбольной сборной.