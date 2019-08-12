Саммельвуо: тренировать сборную России по волейболу — это мечта

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо заявил, что он не чувствует напряжения от работы в национальной команде. Ранее российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

«Тренер всегда находится под прессом, от него всегда требуется результат. И не важно, в клубе ты работаешь или в сборной. Но работать с такой командой, как сборная России, — это мечта. Я не думаю, что от этого может быть какое-то напряжение. Только удовольствие!

Я стараюсь не мешать ребятам в раздевалке, там всегда хорошая и позитивная атмосфера. Все стараются, чтобы было именно так. Они хорошо живут вместе, и мне это очень нравится. Но должно быть место и веселью, и серьёзности, и настрою. Атмосферу в нашей команде я бы охарактеризовал двумя словами: доверие и уважение. Когда эта команда работает на тренировках, там нет веселья — работа идёт очень серьезная. Но в свободное время можно и отдохнуть.

Хочу ли я получить российское гражданство? Это конфиденциальная информация. Я вообще не задумываюсь над тем, иностранец я или россиянин. Мне просто очень хорошо здесь. Я очень рад быть в России!" — цитирует Саммельвуо ТАСС.