Саммельвуо: было немыслимо не выиграть путёвку на ОИ на своей площадке

Тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо считает, что выиграть Лигу наций в 2019 году для его подопечных было легче, чем одержать победу в олимпийской квалификации.

«В Чикаго мы не считались фаворитами, и, пожалуй, от этого было несколько легче. А в олимпийском отборе все ждали только победы. Было немыслимо не победить на своей площадке. Оттого команда испытывала определённое психологическое давление. Но в итоге выступили прекрасно: три матча – три победы со счётом 3:0!

Почему в Лиге наций проиграли Ирану в трёх партиях, а в Санкт-Петербурге взяли реванш с тем же счётом? Никаких секретов не было и нет. Мы изучили соперника и знали, на что он способен. Но в Иране в зале царила сумасшедшая атмосфера. Публика эмоционально поддерживала свою команду, которая к тому же подошла к домашнему турниру в очень хорошей форме. Тогда нам не удалось сдержать иранскую атаку, зато в Санкт-Петербурге мы сумели контролировать действия соперника. К тому же во главу угла был поставлен результат. Кстати, сборная Ирана, несмотря на поражение, на мой взгляд, сыграла достойно. Легко никогда не бывает. Чтобы заслужить право участия в Олимпийских играх, надо было показать очень хороший волейбол», — приводит слова Саммельвуо «Команда России».