Стали известны 7 участников волейбольного турнира Олимпиады-2020

Стали известны 7 из 12 команд, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Это победители 6 групп интерконтинентального квалификационного турнира – сборные Бразилии, США, Италии, Польши, России и Аргентины. Также в олимпийском турнире примут участие хозяева игр – сборная Японии.

Ещё 5 команд-участников станут известны по итогам континентальных отборов. От каждой из пяти зон будет выбрана только одна команда. Например, от Европы состав участников Олимпиады могут пополнить французские, сербские или болгарские волейболисты. Французы заняли второе место в группе D после Польши, болгары уступили всего 1 очко Бразилии, сербы играли в одном квартете с Италией.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.