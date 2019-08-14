Новосибирский «Локомотив» задействует на сборе в Болгарии 11 волейболистов

Новосибирский «Локомотив» до 2 сентября проведёт зарубежный сбор в городе Варна (Болгария), первые тренировки состоятся уже 14 августа, сообщает официальный сайт клуба.
В распоряжении главного тренера новосибирцев Пламена Константинова 11 волейболистов: Александр Ткачев, Павел Захаров, Константин Бакун, Сергей Савин, Алексей Родичев, Артем Ермаков, Павел Круглов, Дмитрий Щербинин.
В Болгарии вместе с основной командой будут работать волейболисты «Локомотива-ЦИВС», которые заменят тех, кто занят в национальных сборных: Денис Голубев, Дмитрий Лызик и Максим Крескин.
Планируется, что к команде может присоединиться и связующий Константин Абаев.
В рамках учебно-тренировочного сбора «железнодорожники» будут больше заниматься в зале, работать над различными игровыми ситуациями. На третьей неделе сборов у команды будут, в основном, полноценные волейбольные тренировки.
Первый этап подготовки к сезону прошел на клубной базе «Локомотив» в Новосибирске, там спортсмены уделяли больше времени физической подготовке.
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