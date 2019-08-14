Связующий сборной Сербии Йовович подпишет контракт с «Уралом»

Сербский связующий Никола Йовович в сезоне-2019/20 будет выступать в составе уфимского «Урала», стороны в ближайшее время должны объявить о подписании контракта, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Клуб также рассматривал кандидатуру турецкого связующего Арслана Экши, однако в итоге сделал выбор в пользу основного связующего сборной Сербии.

27-летний Йовович выступал за сербскую «Войводину» (2007-2011), немецкий «Фридрихсхафен» (2011-2014), итальянскую «Монцу» (2014-2017), а также за турецкие клубы «Аркас» (2017/18) и «Зираатбанк» (2018/19).

В составе сборной Сербии Йовович выиграл Мировую лигу—2016 и дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Европы (2011, 2017).

«Урал» в минувшем розыгрыше Суперлиги занял восьмое место.



Напомним, Уфа вошла в список российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года.