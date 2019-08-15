Связующий сборной Сербии Йовович пополнил состав «Урала»

«Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта со связующим сборной Сербии Николой Йововичем. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 27-летний волейболист играл в турецком клубе «Зираатбанк». Соглашение рассчитано на один год.

Ранее Йовович выступал за сербскую «Войводину» (2007-2011), немецкий «Фридрихсхафен» (2011-2014), итальянскую «Монцу» (2014-2017) и турецкий «Аркас» (2017/18).

В составе сборной Сербии Йовович выиграл Мировую лигу—2016 и дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Европы (2011, 2017).

«Урал» в минувшем розыгрыше Суперлиги занял восьмое место.

Напомним, Уфа вошла в список российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года.