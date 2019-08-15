Красильников/Стояновский и Семёнов/Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли второй матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и пробились в плей-офф.
Красильников/Стояновский выиграли у голландцев Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Велде со счётом 21:12, 21:14. В турнирной таблице Вячеслав и Олег занимают первое место, набрав четыре очка.
Также в плей-офф вышел ещё один российский дуэт — Константин Семёнов/Илья Лешуков. Они одолели чехов Ондрея Перушича и Давида Швейнера — 21:18, 21:15. В таблице Семёнов и Лешуков идут первыми (4).
Напомним, участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре пары в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.
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