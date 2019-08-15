Россияне Лямин и Мыськив — в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив добились второй победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и вышли в плей-офф.
Ранее Лямин и Мыськив обыграли представителей Италии Даниэле Лупо и Паоло Николаи со счётом 25:23, 28:26. В заключительном туре группы Е российский дуэт сыграет со швейцарцами Квентином Метралом и Флорианом Бреером.
В турнирной таблице Лямин и Мыськив занимают первое место, набрав четыре очка. Россияне уже обеспечили себе выход из группы. В последнем туре определится стадия, с которой они стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).
Участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре пары в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие второе и третье место, сыграют в 1/16 финала.
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