Россияне Лямин и Мыськив — в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив добились второй победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и вышли в плей-офф.

Ранее Лямин и Мыськив обыграли представителей Италии Даниэле Лупо и Паоло Николаи со счётом 25:23, 28:26. В заключительном туре группы Е российский дуэт сыграет со швейцарцами Квентином Метралом и Флорианом Бреером.

В турнирной таблице Лямин и Мыськив занимают первое место, набрав четыре очка. Россияне уже обеспечили себе выход из группы. В последнем туре определится стадия, с которой они стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).

Участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре пары в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие второе и третье место, сыграют в 1/16 финала.