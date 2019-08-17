Путин и Медведев провели осмотр волейбольного комплекса в Анапе

Президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 16 августа провёл осмотр спортивного комплекса «Волей град» в Анапе. Также первые лица государства посетили тренировку спортсменов.



Главу государства встретил председатель правительства, вместе с которым и был проведён осмотр спортивных сооружений комплекса. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев лично давал комментарии Путину и Медведеву по объекту. Патрушев и сам является большим поклонников волейбола, играет в него и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта. Президент и премьер-министр посмотрели, в частности, пляжный стадион, где в это время тренировались спортсменки молодёжной сборной РФ по пляжному волейболу разных возрастных категорий.



Путин и Медведев в сопровождении Патрушева осмотрели также и крытые залы, в одном из которых тренировались детские команды, в другом – спортсмены, готовящиеся к чемпионату мира в Тунисе.



«Красивый вид спорта, зрелищный», — цитирует Путина РИА «Новости».



В ходе визита были осмотрены учебные помещения академии волейбола, тренажёрные залы, бассейн, гостиничный корпус и храм святителя Николая Чудотворца.

НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду-2020 в Токио