Путин и Медведев провели осмотр волейбольного комплекса в Анапе

Президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 16 августа провёл осмотр спортивного комплекса «Волей град» в Анапе. Также первые лица государства посетили тренировку спортсменов.
Главу государства встретил председатель правительства, вместе с которым и был проведён осмотр спортивных сооружений комплекса. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев лично давал комментарии Путину и Медведеву по объекту. Патрушев и сам является большим поклонников волейбола, играет в него и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта. Президент и премьер-министр посмотрели, в частности, пляжный стадион, где в это время тренировались спортсменки молодёжной сборной РФ по пляжному волейболу разных возрастных категорий.
Путин и Медведев в сопровождении Патрушева осмотрели также и крытые залы, в одном из которых тренировались детские команды, в другом – спортсмены, готовящиеся к чемпионату мира в Тунисе.
«Красивый вид спорта, зрелищный», — цитирует Путина РИА «Новости».
В ходе визита были осмотрены учебные помещения академии волейбола, тренажёрные залы, бассейн, гостиничный корпус и храм святителя Николая Чудотворца.
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