НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду-2020 в Токио

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщил помощник председателя НОК Японии и член исполкома Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.
«Мы направили приглашение Владимиру Путину. Конечно, ждем его в Токио.
То, что Путин любит дзюдо и разбирается в нем, — очень полезно для продвижения нашего спорта во всем мире», — приводит слова Асаи ТАСС.
Ранее, на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии. В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи
Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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