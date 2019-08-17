На тренера российских волейболисток завели дисциплинарное дело за «узкие глаза»

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато за жест после матча с командой Южной Кореи, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

«Дело открыто, 20 августа будет заседание дисциплинарной комиссии, на котором будет принято решение. Скорее всего, ему грозит дисциплинарное наказание, обычно в таких случаях применяется дисквалификация в виде отстранения от игр. Всероссийская федерация волейбола дополнительно наказывать тренера не будет, мы направили в FIVB предложение дисквалифицировать Бузато на две игры сборной. Окончательное решение — за международной федерацией», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

После состоявшего в начале августа в Калининграде олимпийского квалификационного турнира FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато, показанный после победы сборной России в решающем матче соревнований (3:2). Тренер, растягивая пальцами веки, показал «узкие глаза».