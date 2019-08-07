Тренера сборной России обвинили в расизме. Корейцам не понравились «узкие глаза»

Удивительный камбэк и безобидное фото

На прошлой неделе женская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпиаду, обыграв в решающем матче команду Южной Кореи со счётом 3:2. Причём россиянкам удалось совершить камбэк со счёта 18:22 в третьей партии, имея при этом 0:2 по сетам. Кореянкам не хватило каких-то трёх очков до победы в матче и получении путёвки в Токио.

Душераздирающее зрелище. Как сборная России вырвала путёвку на Олимпиаду Российские волейболистки довели болельщиков до нервного срыва. Команда была на краю пропасти, но всё закончилось хорошо.

Неудивительно, что после сумасшедшего матча, который, кстати, проходил в России – в Калининграде, – эмоции зашкаливали. Танцы, объятия, горячие интервью! На этом фоне безобидная фотография члена тренерского штаба сборной Серджио Бузато прошла совершенно незамеченной. Итальянец, позируя для фотографа, потянул за уголки глаз, изобразив узкий разрез.

Проявление расизма? Серьёзно?

Очевидно, итальянец имел в виду то, что сборная России завоевала путёвку на Олимпийские игры, которые пройдут следующим летом в японском Токио. Но в Южной Корее намёка не поняли и обиделись. И ладно бы просто обиделись, но они пошли дальше. Федерация волейбола Южной Кореи выступила с заявлением о том, что жест Бузато был…проявлением расизма!



«Мы отправим жалобы в международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы они оценили этот жест. Мы хотим, чтобы подобного больше не повторилось. Но пока не знаем, можно ли добиться наказания за подобный жест», – заявили в корейской федерации волейбола.

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Корейцы зацепились за прецедент из футбола

В правилах FIVB ничего не говорится о наказаниях за проявления расизма. Но корейцы могут уповать на прецедент из мира футбола. В 2017 году полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона во время товарищеского матча с командой Южной Кореи продемонстрировал подобный жест. За это ФИФА наказала Кардону, отстранив на 5 матчей.



Другой вопрос, что свой жест Кардона показал во время стычки, перепалки. Бузато же радовался победе и выходу россиянок на Олимпиаду в Токио. Надо знать этого итальянца, который работает в России уже 20 лет с 1999 года. И многие сходятся во мнении, что добрее человека в нашем волейболе и вообще в жизни найти сложно.

Душераздирающее зрелище. Как сборная России вырвала путёвку на Олимпиаду Российские волейболистки довели болельщиков до нервного срыва. Команда была на краю пропасти, но всё закончилось хорошо.

Фотограф в шоке от корейской интерпретации

Фотограф Владимир Песня, сделавший этот снимок, и подумать не мог, что он вызовет такую реакцию в Южной Корее. Владимир написал большой пост в социальной сети, где по полочкам разложил то, как видит эту ситуацию.

«Тренер сборной России Серджо Бузато на моей фотографии выражает радость от попадания команды на Олимпийские игры в Японию. Именно это символизирует его жест. В нём нет ни чувства превосходства по расовым признакам, ни унижения кого бы то ни было, ни преследования — а именно это и только это можно трактовать как расизм.

К сожалению, фотография подверглась интерпретированию без осознания контекста. В ней углядели оскорбление то ли в адрес японцев, то ли в адрес корейцев, чья сборная соперничала с россиянками за выход на Игры. Это абсолютный бред. Серджо Бузато, которого я знаю много лет, многократно бывал как в Японии, так и в Корее.

Он, как и я, с большим уважением относится к культуре народов, населяющих эти страны. Это может подтвердить любой человек, хорошо знающий Серджо или меня, в том числе и мои японские коллеги. Прошу считать этот пост также официальным обращением в федерацию волейбола Кореи».

Что теперь будет?

Реакции ни от FIVB, ни от ВФВ пока не последовало, но, кажется, корейцам просто не даёт покоя упущенная путёвка на Олимпиаду, которая была у них практически в кармане. Иных причин жаловаться просто нет. И соломинка, за которую они цепляются в случае с колумбийским футболистом, не выглядит аргументированной позицией.



А как вы считаете, Бузато – расист или жертва обстоятельств?

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