«Зенит» одержал вторую победу подряд на клубном чемпионате мира по волейболу

Казанский «Зенит» в матче третьего тура клубного чемпионата мира по волейболу в Бетине (Бразилия) обыграл итальянский клуб «Любе Чивитанова». Встреча завершилась со счетом 3-2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10) в пользу российской команды.

Таким образом, россияне одержали вторую победу подряд на турнире. Ранее на старте соревнований российская команда уступила бразильскому «Сада Крузейро» (Бразилия) со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25), а после этого обыграла катарский «Аль-Райян» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).

В 2018 году победителем этих соревнований стал итальянский «Трентино».

Клубный чемпионат мира. Третий тур. Бразилия.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе Чивитанова» (Италия) — 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10)