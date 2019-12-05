Казанский «Зенит» одержал первую победу на клубном чемпионате мира по волейболу

Казанский «Зенит» в матче второго тура клубного чемпионата мира по волейболу в Бетине (Бразилия) обыграл катарский «Аль-Райян» со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21). Самыми результативными игроками встречи в составе «Зенита» стали доигровщики Андрей Сурмачевский и Фёдор Воронков, набравшие по 11 очков.

На старте соревнований российская команда уступила бразильскому «Сада Крузейро» (Бразилия) со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25).

В другом матче второго тура предварительного раунда итальянский клуб «Любе Чивитанова» оказался сильнее «Сада Крузейро» – 3:0 (25:23, 30:28, 25:15).

Следующим соперником «Зенита» будет «Любе Чивитанова». Игра состоится сегодня, 5 декабря. Все четыре команды выйдут в полуфинал клубного чемпионата мира. Турнир завершится 8 декабря.



В 2018 году победителем этих соревнований стал итальянский «Трентино».