Волейболисты «Белогорья» снова обыграли «Динамо-ЛО» в серии за 5-е место в ЧР

Волейболисты «Белогорья» увеличили преимущество в серии за пятое место в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче серии до трёх побед «Белогорье» нанесло поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:18).

Первый матч также завершился в трёх партиях победой белгородской команды. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Белогорья». Третий матч состоится в понедельник, 8 мая, на площадке «Динамо-ЛО».

Напомним, в регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» было седьмым. В четвертьфинале «Белогорье» уступило новосибирскому «Локомотиву», а «Динамо-ЛО» потерпело поражение от санкт-петербургского «Зенита».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за пятое место

«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:17, 25:20, 25:18).

Счёт в серии – 2-0.