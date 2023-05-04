Волейболисты «Белогорья» снова обыграли «Динамо-ЛО» в серии за 5-е место в ЧР

Волейболисты «Белогорья» увеличили преимущество в серии за пятое место в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче серии до трёх побед «Белогорье» нанесло поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:18).
Первый матч также завершился в трёх партиях победой белгородской команды. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Белогорья». Третий матч состоится в понедельник, 8 мая, на площадке «Динамо-ЛО».
Напомним, в регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» было седьмым. В четвертьфинале «Белогорье» уступило новосибирскому «Локомотиву», а «Динамо-ЛО» потерпело поражение от санкт-петербургского «Зенита».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за пятое место
«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:17, 25:20, 25:18).
Счёт в серии – 2-0.
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