Волейболисты «Зенита» на руках качают главного тренера после победы в Суперлиге

Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по волейболу после победы над московским «Динамо» в завершившейся финальной серии Суперлиги.

Сегодня, 7 мая, волейболисты казанской команды на выезде добились волевой победы в третьем матче финальной серии — 3:2 (23:25, 23:25, 25:17:, 25:17, 15:13). Сразу после финального свистка, празднуя долгожданный трофей, команда принялась раскачивать на руках главного тренера Алексея Вербова.

После сегодняшней победы итоговый счёт в «золотой» серии до трёх побед стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории и впервые за пять последних лет стала обладательницей титула чемпионов России. Таким образом, «Зенит» оформил «золотой» дубль — ранее, в конце 2022 года команда завоевала Кубок страны.