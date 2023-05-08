«Локомотив» вышел вперёд в серии за бронзу ЧР по волейболу, одолев «Зенит» на тай-брейке

В Новосибирске завершился третий матч серии за бронзовые медали в мужской волейбольной Суперлиге. «Локомотив» на тай-брейке обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:2 (29:31, 25:17, 16:25, 25:13, 16:14) и вышел вперёд в серии – 2-1.
Напомним, первые два матча прошли в Санкт-Петербурге. Первую встречу на тай-брейке выиграл «Локомотив», во второй встрече «Зенит» одержал убедительную победу в трёх партиях. Четвёртый матч серии до трёх побед пройдёт в Новосибирске в среду, 10 мая.
В регулярном чемпионате «Зенит» занял третье место, а «Локомотив» стал четвёртым. При этом обе команды одержали одинаковое количество побед – по 24.
Чемпион и серебряный призёр соревнований уже известны. Казанский «Зенит» в финальной серии трижды обыграл московское «Динамо» и завоевал золотые медали.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за третье место. Третий матч
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (29:31, 25:17, 16:25, 25:13, 16:14).
Счёт в серии – 2-1.
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