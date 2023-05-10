Михайлов — о «Локомотиве»: чтобы их обыграть в Новосибирске, нужны сверхусилия

Российский волейболист, нападающий казанского «Зенита» и сборной России, олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал о самом неудобном сопернике в Суперлиге России по волейболу.

«Какой матч был самым тяжёлым в этом плей-офф? Четвёртый матч с «Локомотивом», в котором мы проигрывали 0:2. Причём проигрывали без шансов. В Новосибирске в принципе тяжело играть. Разница во времени сказывается, плюс дома у игроков «Локомотива» крылья вырастают. Они начинают творить то, что не делают на выезде. Чтобы их обыграть, недостаточно просто показать сто процентов, нужны сверхусилия.

Наверное, да, там сейчас самый горячий зал в Суперлиге, хотя и у нас в Казани на решающих матчах тоже была шикарная атмосфера, да и в Москве наши болельщики обеспечили нам мощную поддержку. Большое им спасибо! С «Локомотивом» очень не хотелось играть пятый матч, тем более в последние годы это неудобный для нас соперник – они постоянно «кусают». Мне кажется, нас потом мог задавить груз ответственности. К счастью, смогли переломить ход той игры.

В чём их неудобство? Когда они справляются с приёмом, против них сложно защищаться – там сильные центры и очень быстрая игра с диагональным Драженом Лубуричем. Как раз в Новосибирске у нас подача не шла, поэтому были большие проблемы. Плюс чувствуется, что они в матчах с нами всегда находятся в правильном эмоциональном состоянии – это, наверное, рука тренера», — приводит слова Михайлова «Спорт Бизнес Оnline».