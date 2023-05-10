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«У нас постоянно были совместные встречи вне площадки». Михайлов — о силе «Зенита-Казань»

«У нас постоянно были совместные встречи вне площадки». Михайлов — о силе «Зенита-Казань»
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Российский волейболист, нападающий волейбольного клуба «Зенит-Казань» и сборной России Максим Михайлов рассказал о сильных сторонах клуба.

«Помимо суммы волейбольных навыков, я бы отметил внутреннюю атмосферу. У нас постоянно были совместные встречи вне площадки. Мы много общались с семьями, сближались. Ещё один важный момент – широкая ротация состава. Весь состав был в деле. На результат влияли не 6–7 игроков, а 14. Даже больше, с учётом молодых ребят из академии. Благодаря этому мы ровно прошли весь сезон. Все находились в тонусе, но не было перегруза», — приводит слова спортсмена издание «Спорт Бизнес Online».

В понедельник, 8 мая, «Зенит-Казань» стал чемпионом России 2023 года. Клуб выиграл Суперлигу России впервые с 2018 года.

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