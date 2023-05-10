Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации затрат на проведение ЧМ

Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации затрат на проведение ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.

«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идёт выбор арбитров», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Напомним, изначально чемпионат мира по волейболу должен был состояться в России, однако 1 марта прошлого года Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе турнира в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине. После этого ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB для компенсации затрат на организацию мероприятия. ВФВ потребовала $ 80 млн.

Материалы по теме
ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023