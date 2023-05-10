Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации затрат на проведение ЧМ
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.
«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идёт выбор арбитров», — приводит слова Ярёменко ТАСС.
Напомним, изначально чемпионат мира по волейболу должен был состояться в России, однако 1 марта прошлого года Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе турнира в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине. После этого ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB для компенсации затрат на организацию мероприятия. ВФВ потребовала $ 80 млн.
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