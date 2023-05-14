Волейболистки «Протона» обыграли «Динамо-Метар» и завоевали бронзу чемпионата России

Волейболистки саратовского «Протона» завоевали бронзовые медали чемпионата России, обыграв челябинское «Динамо-Метар» в решающем пятом матче серии за третье место Суперлиги. Игра, проходившая в Саратове, завершилась победой хозяев площадки в пяти сетах — 3:2 (25:21, 25:27, 25:15, 22:25, 17:15).

Напомним, первые два матча серии прошли в Саратове и закончились с разными результатами. Первую встречу на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2), вторая встреча завершилась убедительной победой «Динамо-Метар» (3:0). В третьем матче «Динамо-Метар» на своей площадке победило на тай-брейке со счётом 3:2, а в четвёртой «Протон» добился гостевой победы.

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Серия за третье место. Пятый матч

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:2 (25:21, 25:27, 25:15, 22:25, 17:15).

Счёт в серии – 3-2.