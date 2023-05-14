Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Протона» обыграли «Динамо-Метар» и завоевали бронзу чемпионата России

Волейболистки «Протона» обыграли «Динамо-Метар» и завоевали бронзу чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Волейболистки саратовского «Протона» завоевали бронзовые медали чемпионата России, обыграв челябинское «Динамо-Метар» в решающем пятом матче серии за третье место Суперлиги. Игра, проходившая в Саратове, завершилась победой хозяев площадки в пяти сетах — 3:2 (25:21, 25:27, 25:15, 22:25, 17:15).

Напомним, первые два матча серии прошли в Саратове и закончились с разными результатами. Первую встречу на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2), вторая встреча завершилась убедительной победой «Динамо-Метар» (3:0). В третьем матче «Динамо-Метар» на своей площадке победило на тай-брейке со счётом 3:2, а в четвёртой «Протон» добился гостевой победы.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Пятый матч

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:2 (25:21, 25:27, 25:15, 22:25, 17:15).

Счёт в серии – 3-2.

Пари Суперлига - плей-офф (ж). Серия за 3-е место. 5-й матч
14 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 2
Динамо-Метар
Челябинск
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023