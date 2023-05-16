19 игроков вызваны в сборную России на просмотр в Новогорск

Вчера, 15 мая, в расположение сборной России в Новогорске прибыли 19 волейболистов для прохождения первого просмотрового сбора, который пройдёт с 15 по 31 мая.
Сначала спортсмены пройдут углублённое медицинское освидетельствование, а затем начнут тренировки под руководством тренерского штаба во главе с Константином Брянским.
Полный список выглядит так:
связующие: Константин Абаев («Локомотив»), Максим Крескин («Югра-Самотлор»), Максим Кириллов («Газпром-Югра»);
диагональные: Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Верона»), Корней Эннс («Факел»), Роман Мурашко («Динамо-ЛО»);
либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Сергей Мелкозёров («Зенит»), Евгений Баранов («Динамо»);
блокирующие: Дмитрий Лызик («Локомотив»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Алексей Кононов («Зенит-Казань»), Максим Космин («Зенит»);
доигровщики: Станислав Динейкин («Факел»), Павел Тетюхин («Белогорье»), Омар Курбанов («Локомотив»), Михаил Лабинский («Зенит-Казань»), Роман Пакшин («Кузбасс»).
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