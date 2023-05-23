Волков: я готов был продолжать, если бы было предложение из Казани, Новосибирска, Москвы

Экс-блокирующий волейбольного клуба «Зенит-Казань», а ныне главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал, что не позволило ему продолжить профессиональную карьеру действующего спортсмена.

«Мог бы поиграть ещё пару сезонов? Сто процентов, чувствую себя прекрасно – физических сил хватает. Но физических проблем меньше не стало. Колено ещё с Лондона никуда не делось. Оно требует постоянной поддержки. Это набор сложных упражнений, которые нужно регулярно выполнять – перед тренажёрным залом, перед каждой тренировкой и игрой. Это очень монотонная, скучная и тяжёлая работа. Я готов был продолжать, если бы было предложение из Казани, Новосибирска или Москвы – клубов, которые претендуют на медали. Идти в команды с другими задачами уже не хотелось.

Да, я был готов быть в резерве, в «Зените» во второй половине сезона так и было – играл очень редко, хотя желание помочь команде было огромным. Но при этом на каждой тренировке выкладывался на сто процентов. После декабрьского «Финала четырёх» Кубка России у меня заболело колено. Очень сильно опухло. Вот тогда оно реально мешало мне тренироваться. Через пару неделю отпустило – в плей-офф вообще не вспоминал про колено.

После своего последнего матча я не собирался плакать. Всё же было классно – мы стали чемпионами, выбежали на площадку, порадовались. Но когда эти эмоции счастья схлынули, присел на скамейку, посмотрел на поляну и понял, что уже не появлюсь на ней как игрок. Вот тут немножечко накрыло. Наверное, этими слезами я отпустил 20 лет своей карьеры и успокоился. Многие мне писали и говорили, что хотели бы завершить карьеру так же, как я. Получилась красивая точка. Я ухожу чемпионом. Для этого я и приходил в спорт, чтобы уйти чемпионом. Слова благодарности всем, кто был рядом со мной на протяжении этого длинного пути», — цитирует Волкова издание «Спорт Бизнес Online».