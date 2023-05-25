«Зенит-Казань» остался убыточным по итогам 2022 года, несмотря на многомиллионный доход

Казанский волейбольный клуб «Зенит» как юридическое лицо по итогам 2022 года остался убыточным, сообщает InKazan со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». При доходах в размере 763,82 млн рублей был зафиксирован чистый убыток 6 тыс. рублей. Отметим, что в предыдущие годы убыток был намного больше. По итогам 2021 года он составил 21,41 млн рублей, а в 2020 году — 1,83 млн. Активы клуба на конец прошлого года оценивались в 235,42 млн рублей.

По итогам сезона-2022/2023 «Зенит-Казань» вернул себе звание чемпиона России, победив в финальной серии московское «Динамо» со счётом 3:0. Помимо этого, казанская команда выиграла Кубок страны. В решающей встрече «Зенит» в трёх партиях обыграл новоуренгойский «Факел». Теперь на счету казанцев 37 трофеев.