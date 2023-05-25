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«Зенит-Казань» остался убыточным по итогам 2022 года, несмотря на многомиллионный доход

«Зенит-Казань» остался убыточным по итогам 2022 года, несмотря на многомиллионный доход
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Казанский волейбольный клуб «Зенит» как юридическое лицо по итогам 2022 года остался убыточным, сообщает InKazan со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». При доходах в размере 763,82 млн рублей был зафиксирован чистый убыток 6 тыс. рублей. Отметим, что в предыдущие годы убыток был намного больше. По итогам 2021 года он составил 21,41 млн рублей, а в 2020 году — 1,83 млн. Активы клуба на конец прошлого года оценивались в 235,42 млн рублей.

По итогам сезона-2022/2023 «Зенит-Казань» вернул себе звание чемпиона России, победив в финальной серии московское «Динамо» со счётом 3:0. Помимо этого, казанская команда выиграла Кубок страны. В решающей встрече «Зенит» в трёх партиях обыграл новоуренгойский «Факел». Теперь на счету казанцев 37 трофеев.

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