Российская волейболистка Анна Лазарева покинула «Фенербахче»
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Женский волейбольный клуб «Фенербахче» объявил об уходе 26-летней российской спортсменки Анны Лазаревой.
«Мы благодарим Анну за приложенные усилия и желаем успехов в карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».
Напомним, Лазарева стала волейболисткой «Фенербахче» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 Лазарева в составе клуба стала чемпионкой Турции. В финальной серии «Фенербахче» обыграл клуб «Экзачибаши». В составе турецкого клуба выступает ещё одна россиянка — Арина Федоровцева.
Ранее Лазарева выступала за московское «Динамо», красноярский «Енисей», французский клуб «Волеро Ле-Канне» и корейскую команду «ИБК Алтос». С 2017 года Лазарева играет в составе женской сборной России по волейболу.
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