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«Фенербахче» объявил об однолетнем контракте с россиянкой Фетисовой

«Фенербахче» объявил об однолетнем контракте с россиянкой Фетисовой
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Блокирующая сборной России Ирина Фетисова заключила контракт с женской волейбольной командой «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 28-летней спортсменки с турецкой командой рассчитано на один год.

«Мы приветствуем Ирину Фетисову в нашей семье и желаем ей сезона, полного побед в жёлто-синей футболке», — говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».

Напомним, в мае текущего года Фетисова покинула московское «Динамо», за которое выступала с 2015 года. С 2014 года волейболистка защищает цвета сборной России.

В сезоне-2022/2023 «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В составе команды на тот момент выступали две россиянки — Анна Лазарева и Арина Федоровцева. Позже «Фенербахче» объявил об уходе Лазаревой.

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