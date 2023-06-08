«Фенербахче» объявил об однолетнем контракте с россиянкой Фетисовой

Блокирующая сборной России Ирина Фетисова заключила контракт с женской волейбольной командой «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 28-летней спортсменки с турецкой командой рассчитано на один год.

«Мы приветствуем Ирину Фетисову в нашей семье и желаем ей сезона, полного побед в жёлто-синей футболке», — говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».

Напомним, в мае текущего года Фетисова покинула московское «Динамо», за которое выступала с 2015 года. С 2014 года волейболистка защищает цвета сборной России.

В сезоне-2022/2023 «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В составе команды на тот момент выступали две россиянки — Анна Лазарева и Арина Федоровцева. Позже «Фенербахче» объявил об уходе Лазаревой.